تماثل 4 حالات للشفاء التام من فيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس"كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأن 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) خرجوا من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الغرفة: "خلال الـ24 الأخيرة تماثل أربعة أشخاص للشفاء: منطقة تفير -2 ، منطقة سامارا - 1، منطقة تومسك-1. وخلال الفترة بأكملها ، تم خروج 49 شخصا".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة، في 62 إقليماً.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 26 إقليماً".

وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تخصيص أموال إضافية للأقاليم من أجل تجهيز المستشفيات بجميع الوسائل اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.