تقديم عدد من خدمات الإنترنت مجاناً اعتبارا من أول أبريل في روسيا

أعلن النائب الأول لمدير إدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، اليوم السبت، بأن خدمات الإنترنت الروسية الرئيسية سيتم توفيرها مجاناً وذلك في إطار مشروع الإنترنت المتاح، ليس اعتباراً من 1 تموز/يوليو، ولكن من 1 نيسان/أبريل.

موسكو - سبوتنيك. وقال كيريينكو، خلال افتتاح مسابقة لطلاب المدارس: "أنتم تعلمون بأن هناك قرارا من رئيسنا بإتاحة الوصول إلى الإنترنت في البلاد بحلول الأول من تموز/يوليو، سيتم توفير الخدمات المحلية الرئيسية على الإنترنت الروسي مجاناً. ليس جميعها بالطبع، ولكن على الأقل من أجهزة الكمبيوتر المنزلية ومن أجهزة الكمبيوتر المكتبية، سيكون ذلك ممكنناً ليس في الأول من تموز/يوليو، ولكن في الأول من نيسان/أبريل ".

,أعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.

وجاء في بيات الغرفة: "خلال الـ24 ساعة الماضية، في روسيا جرى التأكد من 228 حالة إصابة بفيروس (كوفيد- 19) في 26 منطقة".

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كما جرى الإعلان عن تعافي 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

وأضاف بيان غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا: "خلال الـ24 الأخيرة تماثل أربعة أشخاص للشفاء: منطقة تفير -2 ، منطقة سامارا - 1، منطقة تومسك-1. وخلال الفترة بأكملها ، تم خروج 49 شخصا".

وبلغ مجموع، حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، التي سجلت في روسيا حتى الآن، 1،264 حالة في 62 إقليماً.