تعليق دخول السيارات وإيقاف حركة السكك الحديدية إلى روسيا

أشارت وثيقة تم نشرها عبر موقع الحكومة الروسية الإلكتروني إلى حظر عبور السيارات والقطارات والمشاة والدخول عبر نقاط التفتيش والنقاط النهرية، بالإضافة إلى إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، مؤقتا بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وجاء في الوثيقة " تقوم وزارة النقل الروسية ، جنبًا إلى جنب مع هيئة الأمن الفيدرالية ودائرة الجمارك الفيدرالية الروسية ، والخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، من لساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 30 مارس، بتقييد حركة المرور مؤقتًا للسيارات والقطارات والمشاة والدخول عبر نقاط التفتيش والنقاط النهرية، بالإضافة إلى إغلاق الحدود مع دولة بيلاروسيا".

وأضافت الوثيقة أن القيود لن تشمل الدبلوماسيين الروس والمسؤولين القنصليين والمسؤولين في اللجنة الدائمة للدولة الاتحادية ، وكذلك أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى الروس العاملين في شركة الاتصالات الحكومية الدولية وأعضاء الوفود الرسمية وسعاة الاتصالات الدبلوماسية الذين يغادرون البلاد.

كما سيسمح للروس الذين يعملون كسائقين دوليين للشاحنات ، وأفراد طاقم السفن النهرية، وأطقم القطارات الدولية والأفراد الذين تحددهم الاتفاقات الدولية في مجال النقل بالسكك الحديدية.

كذلك، لن تنطبق القيود على الروس المسافرين فيما يتعلق بوفاة قريب قريب لهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.

كما جرى الإعلان عن تعافي 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

وبلغ مجموع، حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، التي سجلت في روسيا حتى الآن، 1،264 حالة في 62 إقليماً.