روسيا تسجل 270 حالة إصابة جديدة بكورونا و224 منها في موسكو وضواحيها

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 224 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو و 27 حالة في ضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534إصابة، في 26 إقليما.

كما أعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في روسيا لدى المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص.

وأكدت غرفة العمليات خروج 15 مصابا من المستشفيات بعد تعافيهم تماما، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا إلى 64.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت في العاصمة الروسية.

وأشار سوبيانين أن التدابير والاجراءات الوقائية التي دعت إليها السلطات في موسكو لاقت تجاوبا كبيرا من السكان الذين يحرصون على البقاء في منازلهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أن أجهزة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" ستدخل الخدمة قريبا.