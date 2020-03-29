إغلاق 15 ألف مطعم و40 ألف محل في موسكو وتراجع عدد ركاب وسائل النقل

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق حوالي 15 ألف مطعم و40 ألف محل تجاري في موسكو خلال أسبوع العطلة الذي تم إعلانه للحد من تفشي فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين على حسابه الرسمي على التويتر: "في موسكو تم إغلاق 14.9 ألف مطعم ومقهى، وحوالي 40 ألف محل"، وأعرب سوبيانين عن شكره لقطاع الأعمال الروسي على الانضباط والتحلي بالمسؤولية".

​كما أعرب سوبيانين عن شكره لأغلب مواطني العاصمة على بقائهم في منازلهم.

وأوصى عمدة موسكو المحلات التجارية والصيدليات بوضع علامات خاصة للزوار لكي يبتعدون لمسافة كافة عن بعضهم البعض.

كما أشار سوبيانين إلى أن عدد ركاب المترو في روسيا تراجع بـ3 مرات، وعدد ركاب وسائل النقل العام في الشوارع بحوالي مرتين بالمقارنة مع أيام العطلة العادية.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد دعا سكان العاصمة للبقاء في منازلهم خلال فترة 28 مارس - أبريل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

هذا ويستمر عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العاصمة الروسية بالإرتفاع وقد تجاوز 1000 مصاب.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو و27 حالة في ضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534إصابة، في 26 إقليماً.