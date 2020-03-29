البطريركية الروسية تدعو للامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد بسبب كورونا

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، اليوم الأحد، المواطنين للامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد في معظم أنحاء روسيا، وذلك بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المتسجد.

وقال البطريرك، خلال عظته الأسبوعية في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، "يجب الامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد للحفاظ على سلامة وأمن الناس والمواطنين".

وأشار البطريرك إلى أن هذا الإجراء ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو و 27 حالة في ضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534إصابة، في 26 إقليما.

كما أعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في روسيا لدى المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص.

وأكدت غرفة العمليات خروج 15 مصابا من المستشفيات بعد تعافيهم تماما، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا إلى 64.