40% من مرضى كورونا في موسكو تحت سن الـ40 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في روسيا، أن حوالي 40 بالمئة من المرضى المصابين بفيروس "كورونا" في موسكو الذين يتم معالجتهم بأجهزة التنفس الصناعية للرئتين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة العمليات: "نذكركم بأنه يتعين على جميع سكان موسكو البقاء في منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، الإحصائيات تشير إلى أن المرض يتميز بطابع شديد ليس لدى كبار السن فحسب، نصف المرضى ممن يعانون من إصابة شديدة في الرئة أشخاص تقل أعمارهم عن 60 عاما، ونسبتهم من المرضى ممن حالتهم حرجة تبلغ 45 بالمئة".

ويؤكد البيان أنه يخضع لعمليات التنفس الصناعية للرئتين حوالي 40 بالمئة من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن نسبة المرضى الذين يقل أعمارهم عن 60 عاما تبلغ 64 بالمئة، أي ثلثي المصابين، وهذه الأرقام تتماثل مع الأرقام في دول أخرى.

هذا وبلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في روسيا 1534، أغلبهم في موسكو "1014 مصابا".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.

وأكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق حوالي 15 ألف مطعم و40 ألف محل تجاري في موسكو خلال أسبوع العطلة الذي تم إعلانه للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وكتب سوبيانين على حسابه الرسمي على التويتر: "في موسكو تم إغلاق 14.9 ألف مطعم ومقهى، وحوالي 40 ألف محل"، وأعرب سوبيانين عن شكره لقطاع الأعمال الروسي على الانضباط والتحلي بالمسؤولية".

​كما أعرب سوبيانين عن شكره لأغلب مواطني العاصمة على بقائهم في منازلهم.