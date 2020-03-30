روسيا تفرض عقوبات على مخالفي الحجر الصحي بسبب "كورونا"

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قرار يقضي بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن السلطات تفعل كل شيء حتى يتمكن الناس من قضاء أسبوع "العطلة" بشكل مريح، وأولئك الذين ينتهكون النظام لا يمكنهم نشر الفيروس.

مضيفا: "اعتبارا من اليوم، ووفقا للمرسوم الرئاسي، بدأ أسبوع عطلة في روسيا. نحن نفعل كل شيء حتى يتمكن الناس من قضائه بشكل مريح في المنزل في وضع العزل الذاتي. ولن يتمكن أولئك الذين ليس لديهم مسؤولية كافية من نشر هذا الفيروس الخطير، وتشديد المسؤولية بحق مخالفي الحجر، وقد وافقت الحكومة على جملة من التعديلات المتعلقة بانتهاكات الحجر"، جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم الاثنين جمعه مع نواب رئيس الوزراء.

ودخلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، في نظام تطبيق العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم.

كان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين قال، في بيان أمس الأحد: "إنه سيتم تطيبق نظام للعزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس/آذار".

وبحسب البيان: "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا في حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفي حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين في الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول في المدينة دون سبب وجيه".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.