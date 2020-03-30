الصحة الروسية: أكثر من 1500 مصاب بفيروس كورونا بينهم 32 في حالة حرجة

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وزير الصحة الروسي: أكثر من 1.5 ألف مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بينهم 32 في حالة حرجة في 18 اقليما