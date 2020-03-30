روسيا: تسجيل 302 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 1836

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 35 إقليماً روسيا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 1836.

وجاء توزيع الإصابات كالتالي: "موسكو 212 حالة، جمهورية كومي 15، بطرسبورغ 8، وضواحي موسكو 7 حالات".

وأشار المقر إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص.

وأضاف البيان أن معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، عن وجود 32 حالة حرجة في 18 إقليما.

هذا وطلب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من اليوم الإثنين، من السلطات في الأقاليم الروسية لفت الانتباه إلى التدابير التقييدية التي تم إدخالها في موسكو وضواحيها لمكافحة وباء فيروس كورونا وبحث إمكانية إدخال إجراءات مماثلة في الأقاليم.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من اليوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 725 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.