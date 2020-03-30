وفاة مصابة بفيروس كورونا في موسكو بسبب مرض مزمن كانت تعاني منه

سجلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في أحد مستشفيات موسكو، بسبب مرض مزمن كانت تعاني منه قبل الإصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في مقر مكافحة كورونا: "في أحد مستشفيات موسكو، توفيت مريضة شخصت إصابتها بالالتهاب الرئوي نتيجة الفيروس التاجي. وكانت المريضة البالغة من العمر 84 عامًا خاضعة لجهاز التنفس الاصطناعي. وتعاني من داء السكري والربو القصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وكانت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 724 ألف شخص في 177 بلداً وإقليماً على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 34 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 154 ألف شخص.