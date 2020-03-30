"روستيخ" تكشف عن بذلة جديدة مضادة للفيروسات

ووفقا لمصدر في الشركة: "تم تصميم البذلة للأطباء وموظفي قطاع الخدمات والوحدات الخاصة، والشركة الفرعية "روس خيم زاشيتا" بدأت بإنتاجها التجريبي".

— Аль Айн в России (@AinRussia) March 30, 2020

وبحسب المصدر، ستكون البذلات مصنوعة من مواد وقائية تحمي من انتقال الفيروسات والاصابة بالعدوى، وتزن أقل من 500 غرام ويمكن استخدامها مع معدات الحماية الشخصية الأخرى.

كما أفادت "روستيخ"، في وقت سابق من اليوم، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا، "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.