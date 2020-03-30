بوتين: يجب تدريب الأطباء على استخدام أجهزة تهوية الرئتين

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أنه يجب إجراء تدريب إضافي للأطباء على العمل مع أجهزة تهوية الرئتين، مشيراً إلى أنه يجب ألا يكون هناك نقص في كادر الأطباء.

وقال بوتين: "يجب توسيع احتياطينا الحالي لأجهزة تهوية الرئتين، وبالطبع سنحتاج أشخاصا إضافيين قادرين على العمل مع هذه الأجهزة، ويجب أن يكون لديهم الكفاءة اللازمة، أطلب المساعدة في تنظيم تدريب إضافي للأطباء للعمل على مثل هذه الأجهزة".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وطلب بوتين خلال لقائه بممثليه في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال: "أطلب منكم، كمفوضين للرئيس في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذها".

وأشار بوتين إلى أن روسيا نجحت في منع ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية بفضل الإجراءات السليمة والمهنية.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 740 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 156 ألف شخص.