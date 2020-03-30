مقر مكافحة فيروس كورونا: نظام العزل الصحي في موسكو يستمر حتى 14 أبريل

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن نظام العزل الصحي سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر نيسان/أبريل المقبل.

موسكو - سبوتنيك.وجاء في بيان مقر العمليات، اليوم الاثنين، على قناته في تليغرام: "وفقا لقرار عمدة موسكو، يجب الالتزام بنظام العزل الصحي حتى تاريخ 14 نيسان/أبريل".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.