وزير التعليم العالي: رغم الوضع الراهن لن تتخلى عن زيادة مقاعد المنح الحكومية في الجامعات الروسية

أعلن وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العلوم والتعليم العالي لن تتخلى عن استراتيجية زيادة عدد مقاعد المنح الحكومية في الجامعات، على الرغم من التغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي.

موسكو - سبوتنيك. وقال فالكوف في برنامج "حوار" على الهواء لقناة "روسيا 24"، رداً على سؤال ما إذا كانت الوزارة في الوضع الاقتصادي الحالي لم تغير استراتيجية زيادة عدد مقاعد الميزانية ( المنح الحكومية) في الجامعات: "لقد زدنا بالفعل 34 ألف [عدد مقاعد الميزانية] هذا العام. لقد بدأ الانكماش الاقتصادي الآن، والميزانية وضعت قبل ذلك، ولن نغير هذه الاستراتيجية".

كما أشار إلى أن عدد التلاميذ الذين أكملوا دراستهم في المدارس آخذ في الازدياد، و "هناك حاجة كبيرة للمقاعد الحكومية المجانية في الجامعات الروسية".

وأردف قائلا بهذا الصدد: "ولهذا السبب لا نزيد فقط من عدد مقاعد الميزانية فحسب، بل نعيد توزيع الهيكل أيضاً، وسيكون هناك المزيد عن التأهيل للعلوم الإنسانية، والتربوية، والأطباء، وكذلك بالنسبة لبعض المناطق أيضا، فإن الطلب كبير جدا".

ووفقا للوزير الروسي فإنه "في الأفق حتى عام 2024، وفي إطار المشاريع الوطنية، سيزداد عدد مقاعد الميزانية.

ويذكر في هذا الصدد أن من ضمن المشاريع الوطنية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو رفع مستوى الإعداد للكوادر المختلفة في الجامعات الروسية بما يتواكب مع طلب السوق، بما في ذلك ومن خلال رفع عدد المقاعد المجانية المدعومة من الحكومة الروسية، بما في ذلك المقدمة للطلاب الأجانب الراغبين بالتعليم في مؤسسات التعليم الروسية.