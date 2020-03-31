هيئة الرقابة الروسية تبتكر اختبارا عالي الدقة للكشف عن فيروس كورونا

طوّر علماء في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الرقابة الروسية في العاصمة موسكو اختبارًا جديدًا عالي الدقة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة: "أظهرت مجموعة التشخيص في التجارب السريرية نجاحا في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا. وتم تسجيل الابتكار في 25 مارس ليصبح متاحا للاستخدام في روسيا. شهادة تسجيل الجهاز الطبي RZN 2014/1987".

وتابع البيان:"الاختبار الجديد عالي الحساسية والدقة ويلبي جميع المتطلبات الحديثة ويسمح ليس فقط بالكشف عن فيروس كورونا خلال اختبار واحد، ولكن أيضًا لتمييزه عن الفيروسات المماثلة له مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

وكان علماء روس في العاصمة العلمية الروسية نوفوسيبيرسك قد أعلنوا قبل أيام عن تصميم جهاز آخر قادر على الكشف عن فيروس كورونا خلال 90 دقيقة.

وقالت رئيسة الوكالة الطبية الحيوية الاتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا: "الاختبارات الجديدة لها حساسية عالية جدا، وتسمح لك باكتشاف حتى تركيزات منخفضة من الأحماض النووية، بما في ذلك جزيئات نوع الفيروس الجديد "SARS-CoV-2".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الاثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 36 ألفًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏