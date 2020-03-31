استطلاع: 50% من الروس يشعرون بتوجس طفيف من فيروس كورونا

أفاد استطلاع أجراه موقع "ستوب كورونافيروس. رو" أن نحو 50% من الروس يشعرون بتوجس طفيف من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو – سبوتنيك. وأفادت الدراسة أن هناك نحو 50 في المئة من المواطنين الروس يشعرون بشيء من القلق بشأن الوضع حول فيروس كورونا المستجد، بينما يشعر 20 في المئة بالقلق الشديد.

وجاء وفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه على الموقع : "بشكل عام، اعترف ما بين 50 و60 % من المستطلعين بأنهم قلقون قليلاً بشأن الوضع الحالي. وفي الوقت نفسه، لاحظ واحد من كل خمسة أن ما يحدث لم يؤثر على مزاجه ونظرته إلى العالم".

ويشار إلى أن غالبية المواطنين الروس يتعاملون بهدوء تماما بشأن ما يحدث حول جائحة عدوى الفيروس التاجي ( كوفيد -19).

كما توضح الدراسة إلى أن نحو 20 % من الروس قلقون للغاية بسبب الوضع حول فيروس كورونا المستجد وما سيترتب عليه من آثار، وجزء صغير فقط من المستطلعين (2-6 %) في حالة ذعر حقيقية جراء الوضع.

وقد تم التصويت من الساعة 16:30 ( بتوقيت موسكو) يوم الاثنين إلى الساعة 9:00 من يوم الثلاثاء، وفي المجموع، شملت الدراسة أكثر من تسعة آلاف مشترك في مواقع "ستوب كورونافيروس . رو"، على "تلغرام"، وأكثر من 478 ألف على "فايبر" و15 ألف في "فوكنتاكتي".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 73 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة، فيما تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏