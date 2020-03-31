خبير: روسيا تختار منحى بلدين لمكافحة انتقال عدوى كورونا

رجح مستشار مدير الأبحاث العلمية في المعهد المركزي للبحوث الوبائية في "روسباتريبنادزور"، أخصائي الأمراض المعدية، فيكتور مالييف، بأن روسيا تتجه في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد نحو سيناريو كوريا الجنوبية واليابان، وأن الوضع فيها لا يشابه الحال في إيطاليا.

وقال مالييف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب الحديث الآن، وعلى ما يبدو نحن لسنا مشابهين لإيطاليا، وفي الغالب نحن أقرب للصين في مرحلتها الأولى، (عندما احتوت تفشي المرض)، ووضعنا يشبه الوضع الكوري الجنوبي والياباني".

وأضاف الخبير الروسي أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا لا يزال ضمن السيناريو الأكثر ملائمة.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، منها 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 787 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 37500 ألف، وبلغ عدد المتعافين قرابة 166 ألف شخص.