الكرملين: المحادثات بين بوتين وترامب بشأن فيروس كورونا كانت بناءة

أعلن الكرملين أن المحادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب حول فيروس كورونا كانت بناءة، مؤكدا أن الجانبين تبادلا المعلومات بشأن الوباء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "كان المحتوى ضخمًا جدًا، ومطولًا من حيث الوقت، لقد تم إجراء تبادل مفصل جدًا للمعلومات حول الإجراءات، التي تتخذها حكوماتنا في إطار مكافحة الفيروس التاجي، وكانت المحادثة بناءة جدًا".

وعلق السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف، على بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المساعدة الطبية الروسية للولايات المتحدة، قائلاً إن الموضوع تم التطرق إليه في المحادثة بين القادة وأهمية التعاون الدولي في سياق الفيروس التاجي، وقال: "تم التطرق إلى هذا الموضوع بالفعل، وتم مناقشة أهمية التعاون الدولي. ..تستمر مناقشة هذا الموضوع في الخطة التطبيقية بموافقة الرؤساء على مستوى العمل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة "طائرة كبيرة مزودة بإمدادات طبية"، وكذلك فعلت الصين.

ترامب وبوتين يتفقان على العمل بشكل وثيق لمحاربة فيروس كورونا

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على العمل بشكل وثيق من خلال مجموعة العشرين لحث خطى الحملة الدولية لمحاربة فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق من اليوم، على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي.

وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "اتفق الرئيس ترامب والرئيس بوتين على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".