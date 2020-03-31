مدير المستشفى الذي زاره بوتين يؤكد إصابته بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنباء إصابة كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا، دينيس بروتسينكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لرئيس الروسي "يخضع لفحوص طبية بانتظام وهو على ما يرام".

ويأتي تصريح بيسكوف بعد تقارير إعلامية تفيد بإصابة كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بالعاصمة الروسية الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد .

ومن حانبه كتب الطبيب في صفحته على "الفيسبوك":"أصدقائي الأعزاء، تأثرت للغاية باهتمامكم على صحتي. نعم جاءت اختبارات فيروس كورونا إيجابية، لكني أشعر بتحسن كبير. عزلت نفسي في مكتبي، حيث توجد جميع الشروط للعمل عن بعد، أعتقد أن المناعة التي اكتسبتها خلال هذا الشهر ستقوم بمفعولها".

وحضر بروتسينكو في 24 آذار/مارس، اجتماعا مع بوتين خلال زيارته التفقدية إلى المستشفى.

إلى ذلك، أكد بيسكوف أن موظفا واحدا في شؤون الرئاسة الروسية أصيب بهذا المرض، مشيرا إلى أنه لم يكن على أي اتصال بالرئيس بوتين.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة الأجر.