سفير إيران لدى روسيا: شحنة مساعدات إنسانية روسية جديدة مرتقبة إلى إيران

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن موسكو و طهران تعملان على إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إيران.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الإيراني في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليون الثلاثاء: "الحكومة الروسية مستعدة لإرسال مساعدات أخرى إلى إيران. ولذلك، فإن السفارة الإيرانية على اتصال دائم وتجري حاليا محادثات مع الوكالات الروسية ذات الصلة، وهي وزارة الخارجية، والهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك ورفاهية الإنسان "روسبوتريبنادزور"، لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن هذا العمل".