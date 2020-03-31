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    إجراءات صارمة لشركة "روس آتوم" الروسية لمنع انتشار فيروس كورونا

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    روسيا
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    قال أليكسي ليخاشيف، المدير العام لشركة "روس آتوم" حول وضع فيروس كورونا المستجد "نضع ضمان السلامة والحفاظ على حياة وصحة موظفينا والشعب على رأس أولوياتنا، وذلك نظراً لأن السلامة تعد أحد القيم الأساسية لدى شركة روس آتوم، حيث نحرص دائماً على وضع خطط لمواجهة المواقف الطارئة والتي تتضمن أيضاً كل ما يخص صحة وسلامة موظفي الشركة.

    مسرح موسكو للفنون الذي يحمل اسم ميخائيل غوركي في موسكو، مغلق في إطار الاجراءات الاحترازية مع انتشار الفيروس التاجي كورونا في روسيا  17 مارس 2020
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
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    وأكد ليخاشيف في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "قمنا باتخاذ تدابير إضافية من الإجراءات الوقائية في جميع محطات الطاقة في روسيا، مما يشمل الفحوصات الصحية المنتظمة لموظفينا. كما قمنا بإتاحة فرصة العمل عن بعد لأكبر لعدد من الموظفين، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية، والتأكد من توفر المطهرات اللازمة، ويتم إجراء تعقيم للمباني باستمرار".

    وأضاف ليخاشيف: "كما قامت روس آتوم بإلغاء جميع رحلات العمل، إلىجانب متابعة صحة الموظفين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق عملنا".

     وأشار ليخاشيف إلى أن "الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الاحترازية من قبل الحكومات والهيئات الصحية في الدول التي تعمل فيها الشركة".

    وأكد ليخاشيف "أن العمل في جميع مواقع البناء الخاصة بالشركة مستمر بالرغم من التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

    وختم ليخاشيف بالقول: "شركة روس آتوم على أتم استعداد لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك فرض بروتوكول الحجر الصحي، إذا تم طلب هذا الأمر من قبل الدول والمناطق التي نعمل بها. تبذل شركة روس آتوم قصارى جهدها للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على سلسلة موردينا والتأكد من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها في عقودنا".

    و"روس آتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما وراءها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتزويد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود المستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية.

    ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 مؤسسة وشركة وأكثر من 250 ألف موظف. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم لأحدث جيل من محطات الطاقة النووية وكتاب أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات.

    وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة.

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