روسيا تنجح بتخطي أول استحقاق في أزمة انتشار فيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الأربعاء، أن ذروة الطلب على المنتجات في متاجر سلاسل البيع بالتجزئة الروسية، والتي لوحظت في منتصف آذار / مارس على خلفية الأخبار حول انتشار فيروس كورونا المستجد وضعف الروبل، قد مرت بالفعل، ولا توجد أي مؤشرات مسبقة على زيادة الطلب.

موسكو - سبوتنيك. وصرح المكتب الصحفي لنائبة رئيس الوزراء بأن أبرامتشينكو عقدت اجتماعا تنفيذيا مع الوزارات والوكالات حول تنظيم السوق الاستهلاكي والإمدادات الغذائية للبلاد.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء إلى أن الوضع بالنسبة للمنتجات في روسيا مستقر وتحت رقابة خاصة. ووفقا لها، فإن مراكز التوزيع ومستودعات المشغلين التجاريين مليئة بالمنتجات.

كما نقل المكتب الصحفي عن أبرامتشينكو قولها: "نحن نراقب الوضع في سوق الأغذية حرفيا بشكل مباشر ونستجيب بشكل فوري لاحتياجات الشركات الإقليمية والمنظمات التجارية. وتشكل المناطق ما لا يقل عن شهرين من الإمدادات الغذائية، ولكن ذروة الطلب على المتاجر قد مرت بالفعل، ولا توجد مؤشرات مسبقة على زيادة الطلب".

وأشارت أيضا إلى عمل تجار التجزئة وموردي المنتجات. أردفت في هذا الصدد: "لقد نجح منتجونا وتجار التجزئة في التعامل مع موجة الطلب الواضحة، وعملت حرفيا في وضع 24 / 7 على الإمدادات الغذائية والتسليم الفوري للسلع. وهذا، من نواح عديدة، يدل على المسؤولية الاجتماعية العالية للشركات والتعبئة في وقت النشاط الشرائي الواضح".

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا من حيث الحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية، فضلاً عن إجراءات الأمن الغذائي الإضافية.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد اقترحت، يوم الجمعة الماضي، تحديد حصة غير جمركية من 7 ملايين طن من روسيا خارج الاتحاد الأوراسي للقمح والجاودار والشعير والذرة في الفترة من 1 نيسان / أبريل إلى 30 حزيران / يونيو 2020. وقال المشاركون في الاجتماع: "إن حزمة الإجراءات ستسهم في توفير الحبوب ليستخدمها المزارعون في السوق المحلي" .