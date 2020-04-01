الصحة العالمية: التدابير التي اتخذتها سلطات موسكو لاحتواء كورونا ينبغي أن تنجح

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميلتا فوينوفيتش، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بلدية موسكو للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الـ 30 آذار / مارس، ينبغي أن تنجح، وأن الأيام المقبلة ستكشف مدى فعاليتها.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فوينوفيتش، في تعليقها على هذه الإجراءات لوكالة "سبوتنيك": "ترى منظمة الصحة العالمية أن حكومة موسكو تقوم حاليا بتوسيع نطاق التدابير المكافحة للوباء تزامناً مع تطور الوضع المرتبط بالفيروس. الأيام المقبلة ستظهر مدى فعالية تدابير الحد، ولكن كما تظهر تجربة البلدان الأخرى، ينبغي أن تعمل".

وأشارت إلى أنه في بداية تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ولا سيما في موسكو، طُبقت بنشاط التدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لأربعة سيناريوهات مختلفة لانتقال الفيروس، وكانت هذه الإجراءات متماشية مع التقييم الوطني للمخاطر.

"في الوقت الحاضر، تلعب مثل هذه الإجراءات دورا خاصا في الحد من انتشار العدوى، مثل تحديد المرضى الذين يعانون من العدوى المؤكدة وعزلهم في وقت مبكر، تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالعدوى؛ اختبار الابتعاد الشخصي والعزلة الذاتية، الحفاظ على فعالية النظام الصحي في مواجهة الوباء؛ توعية السكان في الوقت المناسب وبشكل كامل".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أن بلاده تمكنت من عدم السماح بتكرار السيناريو السلبي لتطور فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما هو الحال في عدد من الدول، وأن الفضل في هذا النجاح يعود للمتخصصين في علم الأوبئة.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 آذار/ مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل الذاتي.