فئات محددة من المواطنين الروس تخضع للفحص الإلزامي للكشف عن كورونا

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الأربعاء، أنه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ستخضع فئات محددة من المواطنين الروس للاختبار الإلزامي، من بينهم المتواجدون في المرافق الإصلاحية الفدرالية والمدارس الداخلية، في حال ظهور علامات أمراض الجهاز التنفسي لديهم.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار الهيئة: "ضمان إجراء فحص مخبري إلزامي على فيروس كورونا المستجد للفئات التالية: العائدون إلى الأراضي الروسية مع وجود علامات أمراض الجهاز التنفسي لديهم، والذين كانوا على تواصل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي المكتسب، والذين أعمارهم تزيد عن 65 عامًا، والذين طلبوا المساعدة الطبية مع أعراض إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي".
وبالإضافة إلى ذلك، سيلزم العاملون الصحيون، بإجراء اختبار، مرة واحدة في الأسبوع، من المعرضين لخطر الإصابة بـفيروس كورونا المستجد في مكان العمل، وإذا ظهرت أعراض لا تستبعد على الفور الإصابة بـفيروس كورونا المستجد.
وسيتم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد في مؤسسات الإقامة الدائمة بغض النظر عن الشكل القانوني (المؤسسات الخاصة من النوع المغلق، كالمدارس الداخلية وما شابهها، مؤسسات خدمة السجون الفدرالية في روسيا) ولموظفي هذه المنظمات في حال ظهور أعراض أمراض الجهاز التنفسي لديهم.
وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات في موسكو 1613 حالة إصابة، بينما بلغ الإجمالي 2337 إصابة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصا.
وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل الذاتي
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