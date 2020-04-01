الكرملين: لا خطط حالية لإجراء محادثات بين موسكو والرياض بشأن وضع سوق النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن روسيا ترحب بالحوار والتفاعل من أجل استقرار أسواق الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "تعلمون أن الجانب الروسي يرحب دائما بالحوار المشترك والمناقشة والتعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة، وهذا ما قاله الرئيس بوتين مرارا وتكرارا".

وأشار بيسكوف أنه قد تكون هناك خلافات بين موسكو والرياض ولكن العلاقات الثنائية تسمح بإجراء حوار فعال.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يخطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية مع الرياض لمناقشة الوضع في سوق النفط بين البلدين، مؤكدا على أنه على الرغم من الخلافات التي قد تكون موجودة بين موسكو والرياض، إلا أن العلاقات الثنائية تسمح بإجراء حوار فعال.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 %، مساء الأحد الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، ومن جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.