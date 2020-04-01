روسيا تطور جهازا للكشف عن كورونا في الهواء

حصلت وزارة الصحة الروسية على براءة اختراع لجهاز يمكنه الكشف عن الفيروس التاجي "كورونا" ومسببات الأمراض الأخرى في الهواء.

وأطلق العلماء الروس على التقنية المستخدمة في الجهاز اسم "طريقة التحليل المناعي المتعدد للعينات البيولوجية من الهواء في الوضع التلقائي".

ويقوم الجهاز المخترع بجمع جزيئات الهواء، ومن ثم يحولها إلى الحالة السائلة، ويجهزها للتحليل وينقلها إلى محلل مناعي متعدد.

ويتم فحص العينات باستخدام الليزر الموجود داخل الجهاز، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء، على سبيل المثال، في المرافق الطبية والمستشفيات.

وفي وقت سابق، أعلن علماء صينيون أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عبر الهباء الجوي (جزيئات صغيرة تطير في الهواء)، وفي موقع "رامبلر".

وتكون طريقة العدوى هذه ممكنة لأولئك الذين يعملون في بيئة مغلقة نسبيا لفترات طويلة من الزمن، أيضا مثل العاملين في المشافي.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، مشيراً إلى شفاء 69 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للممتثلين للشفاء 190، بينما سجلت 7 حالات وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 24 شخصا.