هل ينتقل كورونا عبر الجنس؟ وزارة الصحة الروسية تجيب

قال دميتري بوشكار، كبير أطباء المسالك البولية في وزارة الصحة الروسية، إن الفيروس التاجي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن مسار العدوى هذا ليس هو المسار الرئيسي.

قال بوشكار على أثير قناة "روسيا 24": "إن الفيروس التاجي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بالطبع"، مشيرا إلى أنه عند حدوث التقارب، فإن انتقال الفيروس عبر الجنس ليس هو الأهم، كون الشخصين قريبين من بعضهما بعضا لمسافة يمكن أن ينتشر بها الفيروس بطرق أخرى.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل. الذاتي. واتخذت عدد من المقاطعات الروسية بما فيه مقاطعة ضواحي موسكو نفس الإجراءات.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، فيما غادر 69 شخصا المستشفى، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 45 في موسكو... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 190 شخصا، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 24 شخصا.