بوتين يوقع قانون تنظيم "دقيقة صمت" بعموم روسيا في ذكرى بدء الحرب الوطنية العظمى

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونا بشأن تنظيم دقيقة صمت وتحديد يوم 22 حزيران/ يونيو يوم "الذكرى والحزن" في عموم روسيا، ذكرى بدء الحرب الوطنية العظمى وذلك وفقا لما نشر على بوابة المعلومات القانونية.

موسكو - سبوتنيك. ينص القانون على "أنه تاريخ لا ينسى - يوم "الذكرى والحزن"، يوم بدء الحرب الوطنية العظمى - ستنظم دقيقة صمت على مستوى فيدرالي في البلاد وذلك بشكل سنوي".

كما ينص القانون أيضا على إمكانية نشر قائمة بأسماء عائلات الضحايا على شبكة الإنترنت، الذين تم تحديدهم خلال عمليات البحث. في حين كان القانون ينص سابقا على نشر مثل هذه البيانات في وسائل الإعلام فقط.