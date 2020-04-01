بوتين يناقش مع نائبة رئيس الوزراء يوميا الوضع المتعلق بفيروس كورونا

أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يناقش بشكل يومي الوضع المتعلق باحتواء انتشار فيروس " كوفيد - 19" في البلاد مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا.

وقال بيسكوف معلقا حول هذا الشأن للصحفيين: "هما يتحدثان كل يوم (غوليكوفا وبوتين)".

وتم تكليف غوليكوفا في 18 مايو/أيار عام 2018 في الحكومة الروسية كمسؤولة على السياسة الاجتماعية والرعاية الصحية.

وعلق الرئيس الروسي، على محاربة نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس"كورونا"، بأن ذلك يتم من خلال العمل الجاد وإبلاغ المواطنين بكل المستجدات والإجراءات المتبعة.

كما شدد بوتين، يوم الاثنين الماضي، على ضرورة مراعاة جميع السيناريوهات واستخدام تجربة البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

الجدير بالذكر أن موسكو وضواحيها تشهد هذا الأسبوع تطبيق نظام العزل الذاتي، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة ومنطقة ، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر.

بينما في دول مثل: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، يتم يوميا تسجيل آلاف الإصابات ومئات الوفيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/ آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهذا لن يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.