الصحة الروسية تقيم استعداد الأقاليم الفيدرالية لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تجري أعمال يومية رامية لمتابعة الوضع مع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا واستعداد نظام الصحة، مشيرة إلى أن الوضع في الأقاليم الروسية يقيّم كــ"مُرضي".

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن نائب وزير الصحة، فلاديمير أويبا، قوله: "وزارة الصحة الروسية تجري أعمال يومية لمتابعة وضع انتشار عدوى فيروس كورونا واستعداد نظام الصحة. نحن نقيّم الوضع بأنه ـ"مُرضي" وأضاف " في جميع الأقاليم تم إنشاء مراكز التطبيب عن بعد لأطباء التخدير والعناية المشددة، وتم وضع خطط لمواجهة انتشار العدوى وتنظيم تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا والمشتبه بهم. العمل يجري على مدار الساعة".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، فيما غادر 69 شخصا المستشفى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 45 في موسكو... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 190 شخصا، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 24 شخصا.