طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية تصل إلى نيويورك اليوم

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير: "الوقت المقدر للهبوط في نيويورك هو حوالي الساعة 13:30 (20:30 بتوقيت موسكو). طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة....".
وتابع السفير "بلادي تمد يد العون للشعب الأميركي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأميركيين....".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية "آن - 124"، انطلقت مجهزة بالمعدات الطبية إلى الولايات المتحدة.
В Штаты из России с медицинским грузом на борту отправился самолёт ВКС РФ Ан-124-100 "Руслан"— Политдилетант (@5dinik) April 1, 2020
Из России, НО БЕЗ слогана "Из России с любовью"... pic.twitter.com/K0wc6518hu
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أنه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.
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