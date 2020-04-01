طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية تصل إلى نيويورك اليوم

أعلن السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تحمل مساعدات إنسانية ستهبط فى نيويورك مساء اليوم الأربعاء.

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير: "الوقت المقدر للهبوط في نيويورك هو حوالي الساعة 13:30 (20:30 بتوقيت موسكو). طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة....".

وتابع السفير "بلادي تمد يد العون للشعب الأميركي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأميركيين....".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية "آن - 124"، انطلقت مجهزة بالمعدات الطبية إلى الولايات المتحدة.

В Штаты из России с медицинским грузом на борту отправился самолёт ВКС РФ Ан-124-100 "Руслан"



Из России, НО БЕЗ слогана "Из России с любовью"... pic.twitter.com/K0wc6518hu — Политдилетант (@5dinik) April 1, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.