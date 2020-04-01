روسيا تخصص نحو 17.76 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين خلال لقاء الرئيس الروسي بأعضاء الحكومة عبر الفيديو اليوم الأربعاء:

"قامت وزارة المالية الروسية بتخصيص 1.4 تريليون روبل (نحو 17.76 مليار دولار) لغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ولتدابير تجاوز الأزمات".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، مشيراً إلى شفاء 69 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للممتثلين للشفاء 190، بينما سجلت 7 وفيات، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في البلاد 24 حالة.