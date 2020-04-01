روسيا تختبر 8 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد دراسة ثمانية عقاقير لعلاج فيروس كورونا، وأن النتائج ستظهر في 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، إنه يجري فحص ثمانية أدوية مسجلة في روسيا، لإمكانية علاج الفيروس كورونا المستجد، إلى جانب اختبار 22 دواء جديدا، وستكون النتائج جاهزة بحلول 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت أنه في الوقت الحالي، يتم اختبار 22 دواء جديدا، وأضافت قائلة: "سيتم أيضًا الحصول على النتائج الموثوقة في 10 أبريل 2020"، وأكدت للرئيس الروسي أن الفرق البحثية "تواصل العمل وسنقدم لك تقريرًا وفقًا للشروط التي حددناها سابقا".

وأشارت غوليكوفا، إلى أن حوالي 60 متطوعا من روسيا سيشاركون في التجارب على الأدوية الجديدة، وسيبدأ العمل في 29 يونيو/ حزيران القادم.

وأشارت غوليكوفا إلى أن نظام كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة "فيكتروم" الروسية، من الممكن تسجيله بين 10-15 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي: "في الوقت الحاضر، قام المركز العلمي الحكومي "فيكتروم" بتطوير نظام اختبار للكشف عن الأجسام المضادة في دم المريض المصاب، أو المرضى الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، وأضافت أن هذا النظام الجديد سيساهم في "دراسة مناعة السكان وتقييم فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها".

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتوقيع قانون فيدرالي يعطي الحق للحكومة في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ويقترح القانون إعطاء الحكومة الروسية حق تنفيذ صلاحيات الهيئة التنسيقية للنظام الحكومي الموحد للقضاء على حالات الطوارئ في حال نشوء تهديد أو أوضاع طارئة محددة.