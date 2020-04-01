بوتين: وضع كورونا في روسيا يتعقد أما في العالم فهو "معقد جدا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد في روسيا يتعقد، أما في العالم فهو معقد للغاية.

موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا يزداد صعوبة.

وأوضح بوتين خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "الوضع في بلادنا يزداد صعوبة. وضع فيروس كورونا في العالم أكثر صعوبة، 850 ألف شخص مصاب. توجد في روسيا وفقا للبيانات الأخيرة 2777 إصابة".

ووقع الرئيس بوتين قانونا يعطي الحكومة حق إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ويواجه العالم جراء تفشي "كورونا" المستجد خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد إضافة إلى انهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.