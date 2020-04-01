بوتين يوقع قانونا يعطي الحكومة الروسية حق فرض حالة الطوارئ في البلاد

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتوقيع قانون فيدرالي يعطي الحق للحكومة في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. ويقترح القانون إعطاء الحكومة الروسية حق تنفيذ صلاحيات الهيئة التنسيقية للنظام الحكومي الموحد للقضاء على حالات الطوارئ في حالة نشوء تهديد أو أوضاع طارئة محددة.

كما يعطي القانون الحكومة حق فرض حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ في البلاد أو جزء منها، والحق في تحديد الواجبات المفروضة لتنفيذ قواعد نظام حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة الروسية خصصت نحو 17.76 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتدابير تجاوز الأزمات.

وقال ميشوستين خلال لقاء الرئيس الروسي بأعضاء الحكومة عبر الفيديو اليوم الأربعاء:

"قامت وزارة المالية الروسية بتخصيص 1.4 تريليون روبل (نحو 17.76 مليار دولار) لغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدابير تجاوز الأزمات".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، مشيراً إلى شفاء 69 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للممتثلين للشفاء 190، بينما سجلت 7 حالات وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 24 شخصا.