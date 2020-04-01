دوما مدينة موسكو يعتمد قانونا يفرض غرامات على انتهاك نظام العزل الذاتي

اعتمد مجلس دوما مدينة موسكو، اليوم الأربعاء، قانونا يفرض غرامات مالية على المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين انتهكوا نظام العزل الذاتي، وأيضا على المطاعم، والمقاهي والمؤسسات الأخرى التي لم توقف عملها رغم فرض القيود.

موسكو - سبوتنيك. وتفرض الوثيقة غرامات مالية إدارية بقيمة تتراوح بين 30 و40 ألف روبل (نحو 380-506 دولارات) على المسؤولين، و200 - 300 ألف روبل (2530-3800 دولار) على الشركات لعدم الوفاء بمتطلبات وقف إجراء الفعاليات ذات مشاركة واسعة، عمل المتاجر وتقديم الخدمات التي تتطلب التواجد الشخصي للمواطنين.

كما تفرض على المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين انتهكوا نظام العزلة الذاتية غرامة مالية بقيمة 4 آلاف روبل (نحو 50 دولار) أو 5 آلاف روبل (63 دولارا) في حال استخدام وسيلة نقل.

أما مجلس الدوما الروسي، فقد تبنى خلال جلسة عامة، أمس الثلاثاء، قانونًا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر المعلومات المزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجنا.

هذا وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأحد الماضي، عن بدء تطبيق نظام العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/ مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.