بوتين يؤكد استمرار الاتصالات مع أوبك والولايات المتحدة حول تراجع أسعار النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يبحث انخفاض أسعار النفط مع الشركاء في "أوبك" والولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "بالطبع انخفاض أسعار سلعتنا التصديرية الرئيسية، الانخفاض كبير جداً وخطير وعميق. نحن نبحث هذا الأمر مع الزملاء هنا داخل البلاد، وعلى المستوى الدولي مع الشركاء في أوبك، وبحثناه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي".

وأضاف بوتين "هذا الأمر يقلق الأمريكيين أيضاً، لأن ربحيتهم من إنتاج النفط الصخري في تقلب، وفقاً لتقديرات مختلفة، نحو 40 دولارا للبرميل، لذا يعد هذا أيضاً اختباراً صعباً للاقتصاد الأمريكي".

هذا وشهدت الأسواق العالمية، وخاصة سوق النفط، هبوطاً حاداً على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وبلغت الإصابات أكثر من 887 ألف شخص في 180 بلداً وإقليماً على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 44 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 185 ألف شخص.