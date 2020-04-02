صحيفة: ولادة طفلة مصابة بكورونا في موسكو

نقلت صحيفة محلية "لينتا رو" عن مصدر موثوق، أن طفلة ولدت مصابة بفيروس كورونا في موسكو، ولا يوجد أي تأكيد رسمي من المستشفى حتى الآن.

وحسب ما قالته الصحيفة، إنه تم تشخيص حالة والدة الطفلة بمرض "كوفيد-19"، كما نقلت الطفلة إلى مستشفى رقم 15 في موسكو.

وولدت الرضيعة في 31 مارس/آذار، وقد خضعت لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية. وفي الأيام المقبلة سيتم مراقبة حالة الطفلة فمن الممكن أن تكون نتائج الاختبار كاذبة.

وفي الوقت الحالي تم عزل الطفلة في المستشفى، وحالتها، وفقا للمصدر، جيدة الآن. كما أن والدتها تحت المراقبة المستمرة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" في روسيا، وفاة ثلاثة مرضى جدد بفيروس كورونا في مدينة موسكو، تتراوح أعمارهم من 63 إلى 72 سنة، لديهم أمراض مزمنة سابقا، ويبلغ عدد الإصابات الإجمالي في روسيا 2777 إصابة، والعدد الإجمالي للمتعافين 190، وإجمالي حالات الوفاة 24 حالة.