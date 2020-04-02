شفاء 45 مريضا بـ"كورونا" في روسيا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت نائبة عمدة موسكو لمسائل التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، عن شفاء 45 مريضا بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخروجهم من المستشفيات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في عموم روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت راكوفا للصحفيين: "عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد في موسكو وغادروا المستشفيات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 25 شخصًا، وأظهرت الاختبارات المكررة تعافيهم الكامل وبأنهم يشعرون بصحة جيدة".

وأضافت راكوفا، بأنه بذلك يرتفع عدد المتعافين في موسكو إلى 140 شخصًا.

واتخذت موسكو والعديد من المقاطعات الروسية إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل هذه الإجراءات العزل الذاتي وإغلاق أماكن التواجد العامة وغيرها من القيود التي تفرض التبادل الاجتماعي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أمس الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، إنه يجري فحص ثمانية أدوية مسجلة في روسيا، لإمكانية علاج الفيروس كورونا المستجد، إلى جانب اختبار 22 دواء جديدا، وستكون النتائج جاهزة بحلول 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وسجلت السلطات الروسية سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأحد الماضي، عن بدء تطبيق نظام العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/ مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.