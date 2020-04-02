"السكك الحديدية الروسية" توقف مشاريعها التنموية في إيران

أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الخميس، أنها أوقفت تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالبنية التحتية في إيران حتى إشعار آخر.

وأصدرت شركة سكك الحديد الروسية بيانا قالت فيه: "تتوقف شركة سكك الحديد الروسية عن تنفيذ مشاريعها المتعلقة بتطوير البنية التحتية في دولة إيران حتى إشعار آخر".

وأضاف بيان الشركة: "إن الشركة قامت بإخطار الجانب الإيراني بالأمر والتي تفهمت الأسباب المتعلقة بذلك".

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أعلنت أن موسكو وطهران تعتزمان تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية والكهربائية، وصناعة السكك الحديدية والصناعات النفطية والغاز، وكذلك البدء بمفاوضات لتوسيع قائمة السلع التجارية المتبادلة، بحسب متحدث باسم وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.