الجيش الروسي يجري اختبار كشف فيروس كورونا لعناصره والنتائج سلبية

وغردت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "تم إجراء 4187 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا وجميع النتائج سلبية ولا توجد إصابات".
Ежедневный бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных Силах РФ (2 апреля 2020 года)#Минобороны #СанЭпидОбстановка #COVID19 #Коронавирус #ВоенныеВрачи #Мониторинг pic.twitter.com/vrqggYsKSL— Минобороны России (@mod_russia) April 2, 2020
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحضير نحو 32 مستشفى عسكريا تحتوي على 4800 سرير، كما تمتلك وزارة الدفاع الروسية نحة 2782 جهاز تنفس اصطناعي وجهاز طبي كبير.
وصرح مدير الإدارة العامة للتنظيم والتجنيد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي ، بداية الأسبوع، بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف القوات المسلحة الروسية.
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