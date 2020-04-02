روسيا تسجل 771 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 3548 حالة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 771 إصابة جديدة بالفيروس في 29 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 595 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3548 إصابة.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا في 29 إقليماً".

وارتفع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 3548 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، إضافة إلى 45 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا الشفاء من الفيروس 235 شخصا، والوفيات 30 شخصا.

وتبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر المعلومات المزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.