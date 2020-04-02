روسي يرسل خلية نحل إلى المريخ

حصل روسي من مدينة أرخانغيلسك الروسية على براءة اختراع لتجربة إرسال خلية نحل إلى الفضاء للتحقق مما إذا كان من الممكن إيصالها إلى المريخ.

ووفقا لهيئة براءة الاختراع والملكية الفكرية الفيدرالية، فإن الهدف من ذلك هو دراسة تجريبية للنقل الفضائي، وعلى وجه الخصوص إمكانية توصيل مجتمع بيولوجي إلى المريخ (على سبيل المثال النحل).

ويقترح القائم على براءة الاختراع إرسال النحل، إلى القمر أو محطة الفضاء الدولية أو على متن رحلة مدارية مستقلة، داخل جهاز خاص يحفظ درجة الحرارة عند درجة صفر باستمرار، حيث يجب أن يكون نوع النحل شتويا (أي يستطيع تحمل درجات الحرارة السالبة).

وجاء في نص براءة الاختراع "لإجراء أبحاث بيولوجية فضائية، يتم اختيار نحل شتوي قادر على تحمل البرد على المدى الطويل".

وبعد انقضاء ستة أشهر على الرحلة، يتم إعادة النحل إلى الأرض، يتم وضعها في منطقة حيث تتوفر الزهور المخصصة للزراعة في محطات ومستوطنات المريخ المستقبلية (لم يتم تحديد ما نوع هذه الزهور).

ويريد صاحب براءة الاختراع الحصول على معلومات تجريبية حول تأثير ظروف رحلات الفضاء على المجتمع البيولوجي.