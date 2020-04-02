وزير الطاقة الروسي: قد يصل استهلاك النفط في العالم إلى 20 مليون برميل يوميا

أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع إذاعة "صوت موسكو" اليوم الخميس أن:

"استهلاك النفط في العالم في حال توسيع تدابير الحجر الصحي قد يصبح 20 مليون برميل في اليوم في الأسابيع القادمة".

وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة "صوت موسكو": "لا نستبعد أن يكو السعر أقل [سعر النفط]، لأن هذه الفترة هي فترة غير مسبوقة، لم تحدث من قبل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستمر انخفاض الأسعار لفترة طويلة".