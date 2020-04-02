زاخاروفا: ما نشرته صحيفة "لاستامبا" عن المساعدة الروسية لإيطاليا "محض افتراء"

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ما نشرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، عن المساعدة الروسية لإيطاليا هو "محض افتراء".

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع نرى مقالات محددة، وعلى وجه الخصوص صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، لقد ميزت نفسها بمقالات متعددة، هذه مجرد افتراءات بخصوص المساعدة الإنسانية التي قدمتها روسيا. تم نشر تلفيق جديد فيها بهدف التشويه الكامل لإجراءات روسيا فيما يتعلق بالأزمة الصحية الوبائية في إيطاليا. مشيرة إلى مصادر مشكوك فيها، إن وجدت... بالطبع، ردنا كان على مستوى سفارتنا وسنتابع الرد".

وأضافت "نحن سوف نوقف هذا التضليل، وسنفعل ذلك بصرامة وبشكل منتظم".

وكانت صحيفة "لا ستامبا" قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر لم تسمها أن 80% من المعدات التي أرسلتها روسيا لإيطليا لا تجدي نفعا في مكافحة كورونا، وأن موسكو تحاول "تحقيق مطامع سياسية" عبر تقديم المساعدات.

وحذر الرئيس الفرنسي في تصريحات لنفس الصحيفة، في وقت سابق، الإيطاليين من التحدث عن المساعدات الروسية والصينية لمكافحة فيروس كورونا".

هذا ووصلت منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، فيها معدات لمكافحة الأوبئة ونحو 100 مختص عسكري.