بوتين يمدد العطلة مدفوعة الأجر في روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في كلمة وجهها للشعب الروسي، عن تمديد العطلة مدفوعة الأجر في روسيا حتى 30 أبريل/ نيسان، وذلك على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة: علينا أن ندرك أن تهديد فيروس كورونا ما زال قائما، وذروة الوباء لم تمر لا في العالم، ولا في روسيا.

وأردف قائلا "هناك سؤال يطرح نفسه بطبيعة الحال، ما هي القرارات التي سنتخذها. أود أن أؤكد، أنه عند اتخاذ القرارات يجب أن نفهم أن التهديد ما يزال قائما. وكما يفترض المتخصصون في الأوبئة، العالم لم يتجاوز ذروة تفشي الوباء، وبلدنا أيضا".

وأضاف أنه يمكن اتخاذ قرارات إضافية وفقا لتطور وضع فيروس كورونا في البلاد ومن الممكن تخفيض ساعات العمل.

وأشار أنه في ظل الوضع الحالي في البلاد يجب حفظ أماكن العمل ودخل المواطنين، مشيرا إلى أن هذه أولوية مشتركة للحكومة وللأقاليم ولقطاع الأعمال.

وحول عمل البقاليات وأماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، قال بوتين إن هيئات السلطة والمؤسسات الطبية والصيدليات ومتاجر السلع الأولية تستمر في العمل.

وتقدم الرئيس الروسي بالشكر للأطباء والمتطوعين وكل من شعر بالمسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال في هذا الصدد: "... أود أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعًا، دون استثناء، وبالطبع، شكرًا للمتطوعين والمهتمين وجميع المواطنين الذين أدركوا المسؤولية الشخصية في مكافحة الوباء، والامتثال الصارم لتوصيات السلطات والأخصائيين الطبيين، لرعاية أنفسنا، وصحة الأقارب، وسلامة الآخرين".

هذا واتخذت موسكو والعديد من المقاطعات الروسية إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل هذه الإجراءات العزل الذاتي وإغلاق أماكن التواجد العامة وغيرها من القيود التي تفرض التبادل الاجتماعي.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في كلمة متلفزة للشعب الروسي في 25 آذار/ مارس الماضي، عن سلسلة إجراءات في إطار التدابير الهادفة لكبح انتشار فيروس "كورونا" المستجد أبرزها عطلة مدفوعة الأجر في روسيا اعتباراً من 28 آذار/ مارس وحتى الـ5 من نيسان/ أبريل الجاري، باستثناء جميع المؤسسات الحيوية، بما فيها المواصلات، هيئات السلطة والرعاية الصحية، التي ستواصل عملها.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 771 إصابة جديدة بالفيروس في 29 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 595 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3548 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 30 شخصا.