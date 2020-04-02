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15:08 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    عن السحر والشياطين وأشياء أخرى... 5 كتب لنيكولاي غوغول يجب قراءتها لفهم روسيا

    © Sputnik . Валентин Шияновский
    روسيا
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    هل سمعت من قبل عن الكاتب الروسي غوغول؟... غوغول وليس محرك البحث "غوغل"... إنه السحر والشياطين والخيال والهجاء والرحلات المرتفعة للترويكا المجنحة (عربة خفيفة تجرها 3 خيول)... هل يبدو كل ذلك مثيرا للاهتمام؟.

    الكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف
    © AP Photo /
    عقله إنجليزي وقلبه روسي وأذنه فرنسية... ماذا تعرف عن الكاتب الكبير فلاديمير نابوكوف
    يصل محتال شاب إلى بلدة "ن" الإقليمية ويتظاهر بأنه مسؤول مهم من العاصمة... يقوم أحد الإكليريكيين بأداء القداس لفتاة متوفاة ترتفع من القبر... يستيقظ الرائد كوفاليوف في صباح أحد الأيام ليكتشف أن أنفه هرب.

    هذه ليست سوى ثلاث حكايات لنيكولاي غوغول، الأكثر كوميديا، والأكثر هجاء، وواحد من أعمق الأدباء الروس على الإطلاق، الذي تصادف ذكرى ميلاده الأول من شهر أبريل/ نيسان (1809-1852).

    تدفقت مياه 210 سنوات تحت الجسر منذ ولادته، لكن أعماله لا تزال طازجة وذات صلة بالحاضر ومضحكة كما كانت من قبل. وعلاوة على ذلك، قام بتتبع العديد من ميزات الشخصية الروسية التي سيتم تطويرها من قبل كتاب معروفين في وقت لاحق، وحدد وسخر من العديد من المشاكل في المجتمع الروسي.

    ببساطة، قراءة غوغول هي متعة خالصة. وإذا كنت تريد فهم روسيا بشكل أكثر عمقًا، فيوصيك موقع "Russia Beyond" الروسي -المعني بالموضوعات الثقافية- بشدة بالأعمال التالية لغوغول:

    1- أرواح ميتة

    تمت كتابة معظم هذا الكتاب في إيطاليا، مما أدى إلى الاعتقاد منذ ذلك الحين أن الكاتب الروسي يحتاج إلى عرض البلاد من الخارج من أجل تقشير جميع الطبقات من الداخل (وكتابة كتاب جيد في هذه العملية).

    مثل العديد من حبكات غوغول الروائية، فإن القصة معقدة للغاية. يصل المسؤول من الطبقة المتوسطة تشيتشيكوف إلى بلدة محلية دون اسم، ويزور ملاك الأراضي المحليين ويطلب منهم بيع "أرواحهم الميتة".

    "النفوس" المعنية هي الأقنان (الملزمين بالعمل في أراضي الإقطاعيين) الذين ماتوا (وبالتالي لا فائدة لهم لأصحاب الأراضي)، ولكن لا يزالون مدرجين في أحدث تعداد على قيد الحياة.

    مخطط شيتشيكوف للثراء السريع هو شراء أكبر عدد ممكن للحصول على الوضع الاجتماعي. فما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟.

    بالمناسبة، وصف المؤلف نفسه العمل على أنه قصيدة، على ما يبدو لقصصه الغنائية المتعددة وانعكاساته على مصير روسيا: "وأنت، يا روسي، ألا تسرع أيضًا مثل الترويكا التي لا يمكن تجاوزها؟".

    تصور غوغول في البداية الكتاب على أنه ثلاثة مجلدات لتردد صدى الجحيم، والطهر، والجنة.

    تدفق "الجحيم" (أي المجلد الأول) وكما يوحي عنوانه، يسبر أحلك الجوانب الشخصية (الاختلاس والرشوة والنفاق، ناهيك عن الطرق السيئة) بطريقة حية ومضحكة.

    ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بـ "الطهر"، أدرك غوغول أن استعداده لتصوير الشخصيات الجيدة لم يكن حادًا للغاية، ووفقًا للأسطورة، فقد أحرقها غوغول (نجا جزء فقط).

    وبمرور الوقت، اكتسب حرق المجلد الثاني بواسطة غوغول المندفع مكانة مهمة في الوعي الأدبي الروسي.

    2- المفتش العام

    الترشيح الثاني في القائمة هو مسرحية، تم تعيينها مرة أخرى في بلدة محلية صغيرة. بطل الرواية الرئيسي، مسؤول ثانوي باسم خاليستاكوف يقوم بزيارة.

    خاليستاكوف ليس لديه مال على الإطلاق، ولا حتى لتناول طعام الغداء. لكنه سرعان ما علم أن النخبة البلدية بأكملها تنتظر بفارغ الصبر وصول مفتش من سانت بطرسبرغ، الذي سيجري تفتيشه السري. فيتقمص خاليلستاكوف على الفور دور المفتش المذكور.

    تغيرت حياته. وبدأ مالكو الأراضي المحليون في التحامل على أنفسهم لتحمله، ويقدمون المال وأي خدمات يريدها، في حين أن العمدة مصمم على تزويج ابنته الوحيدة إلى المحتال.

    لا مزيد الآن. عليك أن تقرأه بنفسك، لأنه مضحك حقًا، حتى في الترجمة. وبالمناسبة، قدم المخرج سيرغي جازاروف نسخة سينمائية رائعة من الكوميديا مع يفغيني ميرونوف في دور خاليستاكوف ونيكيتا ميخالكوف في دور العمدة.

    والمفتش العام منتظم في العرض بكل مسارح في روسيا.

    3- أمسيات في قرية قرب ديكانكا (مجموعة قصصية)

    ولد غوغول في قرية سورتشينتسي (الآن تقع في أوكرانيا). وكان مولعا بشدة بطريقة الحياة "الروسية الصغيرة"، مع تقاليدها ونمطها الريفي.

    اثنان من قصص مجموعته القصصية القصيرة "أمسيات في قرية قرب ديكانكا" مخصصة لموطنه الأصلي.

    تحتوي المجموعة على بعض الحكايات المخيفة، بالإضافة إلى بعض المغامرات المسلية "الليلة قبل عيد الميلاد"، ولكن جميعها مرتبطة بالشر.

    أشاد المعاصرون بالمجموعة باعتبارها نسمة من الهواء النقي في الأدب الروسي. ومع ذلك، فإن هوس غوغول بالأرواح الشريرة والتصوف الواضح في أعمال أخرى أيضًا) ساهم في استمرار بعض الأساطير بعد وفاته.

    دفن الكاتب في دير دانيلوف، ولكن عندما تم استخراج رفاته في العصر السوفييتي ونقل إلى مقبرة نوفوديفيتشي، تردد أن الجمجمة مفقودة.

    وفقا لأقوال أخرى، تم العثور على الجثة في وضع غير طبيعي، مما يشير إلى أن الكاتب قد دفن على قيد الحياة خلال لوثة عقلية -يزعم أنه تعرض لها-.

    4- ميرجورد (مجموعة قصصية)

    تعتبر هذه المجموعة استمرارًا لأمسيات، ولكنها أكثر عمقًا وجدية. فجميع القصص الأربع أعمال قائمة بذاتها، ولا يدرك جميع القراء أنها كانت في الأصل جزءًا من مجموعة واحدة.

    أشهرها "ڤيي" (تذكر الإكليريكي الذي أدى طقوس الدفن على فتاة متوفاة؟)، والتي تم تحويلها إلى العديد من أفلام الرعب.

    قطعة أخرى تستحق القراءة بالتأكيد هي "تاراس بولبا" عن أب من القوزاق (مجموعة إثنية يقطنون شرق أوروبا وروسيا وكازاخستان) وابنيه اللذين يخوضان الحرب معًا.

    5- حكايات بطرسبورغ

    الآن، ربما لاحظت أن نطاق حكايات غوغول واسع جدا؛ لا يوجد عملين متشابهين على الإطلاق.

    هذه المجموعة فريدة أيضًا. بعد الفلكلور الأوكراني للأمسيات وميرجورود، والمغامرات الإقليمية لشيشيكوف وخليستاكوف، نغرق في عاصمة الإمبراطورية الروسية.

    تُظهر هذه المجموعة حياة "الرجل الصغير" في سان بطرسبورغ الشريرة. الحكاية الأولى هي "نيفسكي بروسبكت"، حيث الشوارب والمنسوجات الجيدة تهم أكثر من الشخصية، وحيث تتألق المعاطف الجديدة والقبعات العلوية بتباه.

    ​ولكن ربما كانت القصة الأكثر شهرة التي تصور "الرجل الصغير" في الأدب الروسي - الذي يعاني في صمت ولا يشكو أبدًا -هي "المعطف". Akaky Akakievich Bashmachkin (الذي يبدو اسمه بالروسية وكأنه نوع من الأحذية) هو مسؤول ثانوي يكرس نفسه بالكامل لخدمة مهمة... نسخ المستندات. معطفه يحتاج إلى إصلاح ، لذلك يأخذه إلى خياط يعلن أنه أبعد من الخلاص. يجب شراء واحد جديدة، مع عواقب وخيمة!.

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