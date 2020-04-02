الكرملين: بوتين لم يتصل بولي العهد السعودي بخصوص أسعار النفط

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول أسعار النفط.

موسكو - سبوتنيك . وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، في رد على سؤال عن إجراء هذا الاتصال الهاتفي: "لا، لم يحدث".

وقال الكرملين في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات الذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أخفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عدة مرات يوميا عبر الهاتف مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لمناقشة سوق النفط العالمية وسوق الوقود المحلية.