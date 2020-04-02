سلطات موسكو توقف عمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها باستثناء خدمة التوصيل

وقَع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قرارا بتعليق عمل المطاعم والكافيهات والمقاصف والحانات وكل أماكن تناول الطعام حتى الأول من شهر أيار/مايو 2020، باستثناء خمات الوجبات الجاهزة.

وجاء في قرارا عمدة موسكو المنشور على موقع إدارة المدينة: "بدءا من الأول من شهر أيار/مايو، تعليق عمل المطاعم والكافيهات والمقاصف والحانات وأماكن الوجبات السريعة، باستثناء خدمة الوجبات الجاهزة، دون أن يقوم المواطنون بزيارة هذه الأماكن، وأيضا خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

كما تضمن القرار وقف عمل جميع المتاجر ما عدا البقالات، الصيدليات ومحلات البضائع المخصصة للحيوانات.

يتبع...